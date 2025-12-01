В Сызранском районе произошло ДТП с микроавтобусом

Сегодня, 1 декабря, в поселке Варламово произошло дорожно-транспортное происшествие.

Незамедлительно к месту происшествия были направлены расчет пожарно-спасательной части № 185 Отряда № 47 в составе 4 человек, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

По прибытии на место наши специалисты установили, что пассажирский микроавтобус совершил наезд на препятствие - знак «Автобусная остановка». Личный состав провел аварийно-спасательные работы: сбор информации, отключение аккумуляторной батареи.

К сожалению, водитель пострадал, его госпитализировали в Центральную городскую районную больницу города Сызрани. По факту происшествий сотрудники полиции проводят проверку.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"