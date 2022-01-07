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В Сызранском районе погиб водитель легковушки

7 января 2022 12:22
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В Сызранском районе погиб водитель легковушки

6 января  на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП с пострадавшими. 

Одно из ДТП произошло в Сызранском районе в 12:35. Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем «Лада Калина», двигался по а/д М-5 «Урал» в направлении г. Тольятти. На 866 км не выбрал безопасный скоростной режим, допустил занос транспортного средства, в результате чего автомобиль совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения (в местах где это запрещено), где совершил столкновение с автомобилем «Газ», под управлением водителя 1990 года рождения, который двигался во встречном направлении. После этого автомобиль «Лада Калина» совершил столкновение с автомобилем «Лада Веста», под управлением водителя 1976 года рождения, который двигался во встречном направлении за автомобилем «Газ». Водитель автомобиля «Лада Калина» скончался на месте ДТП до прибытия скорой медицинской помощи.

Теги: ДТП

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