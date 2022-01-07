В Сызранском районе погиб водитель легковушки

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6 января на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в Сызранском районе в 12:35. Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем «Лада Калина», двигался по а/д М-5 «Урал» в направлении г. Тольятти. На 866 км не выбрал безопасный скоростной режим, допустил занос транспортного средства, в результате чего автомобиль совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения (в местах где это запрещено), где совершил столкновение с автомобилем «Газ», под управлением водителя 1990 года рождения, который двигался во встречном направлении. После этого автомобиль «Лада Калина» совершил столкновение с автомобилем «Лада Веста», под управлением водителя 1976 года рождения, который двигался во встречном направлении за автомобилем «Газ». Водитель автомобиля «Лада Калина» скончался на месте ДТП до прибытия скорой медицинской помощи.