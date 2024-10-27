В Сызранском районе ищут пропавшего пожилого мужчину

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Полицейскими разыскивается житель села Уваровка Сызранского района Зотов Виктор Михайлович 1956 года рождения, который в мае 2022 года ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Ориентировка с приметами разыскиваемого направлена в службы и подразделения полиции, организации правоохранительной направленности и волонтерские организации. По имеющейся информации ранее судимый за убийство мужчина склонен к злоупотреблению алкоголем.

Приметы разыскиваемого: мужчина, на вид 60 – 65 лет, рост 160 см., худощавого телосложения, лицо овальное, лоб средний, брови дугообразные, глаза карие, нос средний прямой, лысый, размер обуви 40-41.

Особые приметы: татуировки в виде звезд на коленях, на правой ноге изображены руки с ножом, на пальцах рук татуировка в виде перстней.

Всех, кто видел мужчину или располагает информацией о его местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по или по телефону дежурной части МУ МВД России «Сызранское» (8464) 33-38-66 либо 102.