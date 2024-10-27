Я нашел ошибку
Главные новости:
После торжественной части мероприятия, на клубной базе прошёл турнир памяти Дениса Ковбы, который выиграли ветераны команды.
В Загородном парке Аллея ветеранов «Крыльев Советов» продолжилась стелами Лобоса и Ковбы
Объявлен желтый уровень опасности.
28 октября местами по области ожидается туман
 В рамках программы выделены межбюджетные трансферты на общую сумму 36 миллионов рублей спортивным школам Самарской области.
В губернии реализуется региональная программа "Мастер спорта", инициированная Вячеславом Федорищевым 
 4 ноября, 19:30.
В Самаре пройдет турнир "Ночь чемпионов IBA"
В Санкт-Петербурге 25 человек пострадали в результате массового ДТП
В Санкт-Петербурге 25 человек пострадали в результате массового ДТП
В Самарской области реализуется региональная программа "Мастер спорта"
В Самарской области реализуется региональная программа "Мастер спорта"
Правила подготовки маломерного судна к зимнему хранению
Правила подготовки маломерного судна к зимнему хранению
Умер знаменитый пермский кот Крошик, пытавшийся похудеть
Умер знаменитый пермский кот Крошик, пытавшийся похудеть
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.67
-0.07
EUR 104.81
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
2 ноября «Ночь искусств» пройдет в Самаре в СОУНБ
26 октября в Сызрани состоится Межрегиональный фестиваль финно-угорских народов «Паронь пандома»
В Самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызранском районе ищут пропавшего пожилого мужчину

27 октября 2024 12:24
169
В Сызранском районе ищут пропавшего пожилого мужчину

Полицейскими разыскивается житель села Уваровка Сызранского района Зотов Виктор Михайлович 1956  года рождения, который в мае 2022  года ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Ориентировка с приметами разыскиваемого направлена в службы и подразделения полиции, организации правоохранительной направленности и волонтерские организации. По имеющейся информации ранее судимый за убийство мужчина склонен к злоупотреблению алкоголем.

Приметы разыскиваемого: мужчина, на вид 60 – 65 лет, рост 160 см., худощавого телосложения, лицо овальное, лоб средний, брови дугообразные, глаза карие, нос средний прямой, лысый, размер обуви 40-41.

Особые приметы: татуировки в виде звезд на коленях, на правой ноге изображены руки с ножом, на пальцах рук татуировка в виде перстней.

Всех, кто видел мужчину или располагает информацией о его местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по или по телефону дежурной части МУ МВД России «Сызранское» (8464) 33-38-66  либо 102.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспортной сферы Самарской области с профессиональным праздником
27 октября 2024  12:31
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспортной сферы Самарской области с профессиональным праздником
173
Сегодня в Самарской области местами сохранится туман
27 октября 2024  10:34
Сегодня в Самарской области местами сохранится туман
190
Оказание государственных услуг РЭО Управления МВД России по Самаре с 29 октября 2024 года будет осуществляться по новому адресу
26 октября 2024  11:53
Оказание государственных услуг РЭО Управления МВД России по Самаре с 29 октября 2024 года будет осуществляться по новому адресу
1761
Вячеслав Федорищев поздравил самарских таможенников с профессиональным праздником
25 октября 2024  11:50
Вячеслав Федорищев поздравил самарских таможенников с профессиональным праздником
501
В общественном транспорте Самары системы отопления запустили раньше, чем в предыдущие годы
25 октября 2024  11:02
В общественном транспорте Самары системы отопления запустили раньше, чем в предыдущие годы
459
Весь список