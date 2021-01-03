В Сызранском районе автомобилистка перевернула машину в кювет

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2 января на территории Самарской области зарегистрировано пять ДТП с пострадавшими. При этом семь человек получили ранения различной степени тяжести. Погиб один человек. По вине нетрезвых водителей аварий не совершено.

Одно из ДТП произошло в 13:20 в Сызранском районе. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что женщина 1986 года рождения, управляя автомобилем «Лада», двигалась по автомобильной дороге «Урал - Старая Рачейка - Смолькино», со стороны села Смолькино в сторону автомобильной дороги М-5 «Урал». В пути следования автолюбительница превысила безопасную скорость, не справилась с управлением, допустила съезд в кювет и перевернулась. В результате ДТП водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.