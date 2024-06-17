В Сызрани женщину насмерть сбили около перехода

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В Самарской области сотрудники полиции выясняют подробности смертельного ДТП. Трагедия произошла в Сызрани.

— По предварительным данным, 16 июня в 16:30 на улице Красильникова водитель 1953 года рождения на автомобиле «Лада-Гранта» сбил женщину-пешехода 1957 года рождения. Та переходила проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости. От полученных травм она погибла на месте ДТП, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Местные СМИ пишут со ссылкой на очевидцев, что женщина переходила дорогу вместе с внуком, пишет 63.ру.