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В Сызрани задержан злоумышленник, который находился в федеральном розыске

26 июля 2025 10:21
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В Сызрани задержан злоумышленник, который находился в федеральном розыске

В настоящее время мужчина, обвиняемый в ограблении, находится под стражей.

В полицию поступила информация об объявлении судом в федеральный розыск жителя Сызрани 1986 года рождения. Обвиняемый в ограблении от участия в судебных заседаниях уклонился, по месту прописки и месту жительства не появлялся, на телефонные звонки не отвечал.

      Ориентировку с приметами разыскиваемого направили в отделы полиции и организации правоохранительной направленности. Приметы злоумышленника  также доводили на ежедневном инструктаже заступающих на дежурство нарядов отдельной роты  ППСП МУ МВД России «Сызранское».  

Находясь на маршруте патрулирования в Юго-Западном районе  города  Сызрани в составе автопатруля сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы МУ МВД России «Сызранское»  сержанты полиции Ислам Тамоян и Виталий Матюнин заметили мужчину, по приметам схожего  с разыскиваемым. При виде сотрудников полиции гражданин резко сменил маршрут и попытался скрыться  во дворах. После продолжительной погони    полицейские задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проверив задержанного по учетам, полицейские выяснили, что 39-летний житель Сызрани  объявлен в федеральный розыск.

В настоящее время по решению суда ему избрана мера пресечения в виде ареста на 90 суток. По данным сотрудников полиции ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

 

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