В Сызрани задержан злоумышленник, который находился в федеральном розыске

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В настоящее время мужчина, обвиняемый в ограблении, находится под стражей.

В полицию поступила информация об объявлении судом в федеральный розыск жителя Сызрани 1986 года рождения. Обвиняемый в ограблении от участия в судебных заседаниях уклонился, по месту прописки и месту жительства не появлялся, на телефонные звонки не отвечал.

Ориентировку с приметами разыскиваемого направили в отделы полиции и организации правоохранительной направленности. Приметы злоумышленника также доводили на ежедневном инструктаже заступающих на дежурство нарядов отдельной роты ППСП МУ МВД России «Сызранское».

Находясь на маршруте патрулирования в Юго-Западном районе города Сызрани в составе автопатруля сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы МУ МВД России «Сызранское» сержанты полиции Ислам Тамоян и Виталий Матюнин заметили мужчину, по приметам схожего с разыскиваемым. При виде сотрудников полиции гражданин резко сменил маршрут и попытался скрыться во дворах. После продолжительной погони полицейские задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проверив задержанного по учетам, полицейские выяснили, что 39-летний житель Сызрани объявлен в федеральный розыск.

В настоящее время по решению суда ему избрана мера пресечения в виде ареста на 90 суток. По данным сотрудников полиции ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.