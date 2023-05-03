В Сызрани водитель сбил женщину

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2 мая на территории региона зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

Одно из ДТП произошло в 20:45 в г. Сызрань. Водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ- 2113, двигаясь по пр. Королева в сторону пр. Гагарина, в районе дома № 26 по пр.50 лет Октября совершил наезд на пешехода – женщину 1990 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства. С места ДТП пешеход скорой медицинской помощью доставлена в медицинское учреждение, ей назначено амбулаторное лечение.