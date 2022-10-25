В Сызрани водитель сбил пешехода

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24 октября на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 14 человек.

Одно из ДТП произошло в 19:10 в г. Сызрань. 39-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Ваз 21124», двигался по ул. Интернациональная в направлении ул. Советская. В пути следования, напротив д. 116, допустил наезд на 54-летнего мужчину-пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. После чего автомобиль совершил наезд на препятствие – световую опору. Пешеход госпитализирован.