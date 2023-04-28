В Сызрани водитель сбил мальчика-пешехода

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Еще одно ДТП 28 апреля произошло в 13:05 в г. Сызрань. Водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, двигался по ул. Соловьева со стороны ул. Степана Разина и в районе дома № 15 совершил наезд на пешехода-мальчика 2015 года рождения, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода справа налево по ходу движения транспортного средства. С места ДТП несовершеннолетний пешеход каретой скорой медицинской помощи доставлен медицинское учреждение, ему назначено амбулаторное лечение.