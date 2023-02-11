В Сызрани в суд передано дело о краже денег с банковской карты

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Мужчина расплачивался чужими деньгами, пока не понял, что карта заблокирована.

В дежурную часть сызранской полиции с заявлением обратилась местная жительница 1963 года рождения. Женщина сообщила о пропаже кошелька с банковской картой, с которой произошло списание денежных средств. Сумму причиненного ущерба заявительница оценила в 11 000 рублей.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшей и установили, что указанной картой расплачивались в магазинах в различных районах города. Полицейские опросили персонал торговых точек и изъяли записи с камер видеонаблюдений, установленных в магазинах и поблизости от них. В ходе просмотра видеозаписей оперативники узнали в злоумышленнике своего подучетного, ранее судимого за имущественные преступления 39-летнего местного жителя. Располагая информацией о местах его возможного нахождения, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции.

При опросе задержанный вину в содеянном признал и пояснил, что кошелек с банковской картой нашел на тротуаре рядом с рынком. Зная о возможности бесконтактной оплаты, решил воспользоваться «пластиком» в магазине. После первого удачного списания чужих денежных средств, мужчина продолжил оплачивать еду и алкоголь, до тех пор, пока не понял, что карта заблокирована.

Возбужденное следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении подозреваемого уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. г ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета), расследовано и с обвинительным заключением передано в Сызранский городской суд для принятия решения по существу.

Сотрудники полиции напоминают, что если вы нашли банковскую карту, то пользоваться ей категорически запрещено! За хищение денежных средств, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет.