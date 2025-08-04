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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызрани в ДТП пострадали мужчина, 65-летняя женщина, мальчики 6 и 9 лет, девочка 6 лет

4 августа 2025 12:24
143
В Сызрани в ДТП пострадали 65-летняя женщина, мальчики 6 и 9 лет, девочка 6 лет

3 августа в Сызрани в 18:23 52-летний водитель Hyundai Creta, двигаясь по автодороге «Сызрань-Новый Ризадей-Новая Рачейка», со стороны села Уваровка, в районе дома № 4 пер. Вязовый г. Сызрань, допустил выезд на полосу предназначенную для встречного движения, допустил столкновение с автомобилем Lada Largus под управлением 42-летнего водителя, который двигался в сторону с. Уваровка. Водитель автомобиля Hyundai Creta и 4 пассажира автомобиля Lada Largus: 65-летняя женщина, мальчики 6 и 9 лет, девочка 6 лет направлены в больницу.

Теги: ДТП

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