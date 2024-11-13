Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 2 млн жителей Самарской области – взрослых и детей - проверили здоровье в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
Обследования в рамках диспансеризации помогли выявить более 4000 новых случаев сахарного диабета
В чем логика определения «выгодных» и «невыгодных» месяцев? Если коротко: чем меньше в месяце рабочих дней, тем менее выгодно брать отпуск.
Юрист рассказал, выгодно ли брать отпуск в декабре и январе
В настоящее время ведется планомерная миграция пользователей в новую версию сервиса.
билайн бизнес обновил платформу «Единый мониторинг»
Наставники оказались мошенниками.
Житель Самарской области хотел пройти обучение через интернет и лишился денег
Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
14 ноября на юге Самарской области ожидается сильный снег
"РКС-Самара" начали отключать воду в частном секторе за долги
"РКС-Самара" начали отключать воду в частном секторе за долги
В Самарской области планируют повысить взнос на капремонт
В Самарской области планируют повысить взнос на капремонт
В Самаре снова ищут организацию для отлова животных
В Самаре снова ищут организацию для отлова животных
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.96
0.01
EUR 104.25
-0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Поддержание национально-культурных традиций: в Самаре пройдет чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»м
Марафон «Кошкинские Лиры» в Самаре: СОУНБ приглашает на открытый гала-концерт
В самарском Музее Эльдара Рязанова пройдет вторая встреча ридинг-группы «Читать кино»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызрани в ДТП пострадали двое

13 ноября 2024 13:07
138
В Сызрани в ДТП пострадали двое

12 ноября на территории Самарской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 7 человек. 

Одно из ДТП произошло в 19:25 час. в Сызрани.Мужчина 1975 года рождения, управляя автомобилем CHERY TIGGO 7 PRO MAX, двигался по улице Красноуральской. В пути следования возле дома № 12 «А», при проезде нерегулируемого перекрестка, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу автомашине Kia Spectra, под управлением 18-летнего водителя, движущейся по главной дороге, в результате чего произошло столкновение. Водитель и пассажир Kia - юноша 2005 года рождения бригадой скорой помощи доставлены в медицинское учреждение.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре на ходу начал дымиться трамвай
13 ноября 2024, 13:40
В Самаре на ходу начал дымиться трамвай
Дым начал подниматься из-под пола состава. Общество
106
В Самаре разыскали иномарку, сбившую несовершеннолетнего
13 ноября 2024, 12:32
В Самаре разыскали иномарку, сбившую несовершеннолетнего
Рассмотрев материалы, собранные сотрудниками полиции мировой судья вынес решение о лишении права управления транспортными средствами на срок 1 год 2 месяца. Происшествия
133
Пожарно–тактическое занятие по ликвидации последствий ДТП прошло в Шигонском районе
13 ноября 2024, 10:54
Пожарно–тактическое занятие по ликвидации последствий ДТП прошло в Шигонском районе
Умения и навыки, необходимые для ликвидации последствий ДТП, успешно отработали пожарные-спасатели. Общество
164
В центре внимания
На выставке «Самара» стартовала неделя, посвященная Тольятти
13 ноября 2024  12:25
На выставке «Самара» стартовала неделя, посвященная Тольятти
140
Она была посвящена формированию единого плана по достижению национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
12 ноября 2024  18:51
Вячеслав Федорищев принял учатие в стратегической сессии, которую провел Михаил Мишустин
389
12 ноября 2024  18:33
Вячеслав Федорищев в Москве встретился с депутатами Госдумы и сенаторами РФ от Самарской области
413
Вячеслав Федорищев поздравил профсоюзных работников с Днём профсоюзов Самарской области
12 ноября 2024  10:05
Вячеслав Федорищев поздравил профсоюзных работников с Днём профсоюзов Самарской области
338
«Сделано в Самарской области»: Награждены лучшие производители региона
12 ноября 2024  10:00
«Сделано в Самарской области»: Награждены лучшие производители региона
383
Весь список