В Сызрани в ДТП пострадали двое

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12 ноября на территории Самарской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 7 человек.

Одно из ДТП произошло в 19:25 час. в Сызрани.Мужчина 1975 года рождения, управляя автомобилем CHERY TIGGO 7 PRO MAX, двигался по улице Красноуральской. В пути следования возле дома № 12 «А», при проезде нерегулируемого перекрестка, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу автомашине Kia Spectra, под управлением 18-летнего водителя, движущейся по главной дороге, в результате чего произошло столкновение. Водитель и пассажир Kia - юноша 2005 года рождения бригадой скорой помощи доставлены в медицинское учреждение.