В Сызрани в ДТП пострадали девушка и ребенок

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1 июля на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

Одно из ДТП произошло в 18:10 час. в Сызрани. 26-летняя девушка-водитель, управляя автомобилем «Hyundai Solaris» в районе дома № 61 по ул. Ленина неправильно выбрала скорость, не справилась с управлением и совершила наезд на препятствие. С места происшествия в медицинское учреждение доставлены водитель и пассажир автомобиля. Девушке назначено амбулаторное лечение, а 6-летняя девочка-пассажир госпитализирована.