В Сызрани в ДТП пострадала девочка-пассажирка

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15 октября на территории Самарской области зарегистрировано 14 ДТП, в которых пострадали 15 человек.

Одно из ДТП произошло в Сызрани в 18:00. Водитель – женщина 1976 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-21102», в районе дома № 70 по ул. Мира выехала на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем «Lada-Granta» под управлением водителя – женщины 1987 года рождения, которая двигалась во встречном направлении. В результате ДТП телесные повреждения получила несовершеннолетний пассажир автомобиля «Lada Granta» - девочка 2015 года рождения, которая с телесными повреждениями, не опасными для жизни, госпитализирована.