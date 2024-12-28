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В Сызрани столкнулись несколько машин, пострадал ребенок

28 декабря 2024 11:08
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В Сызрани столкнулись несколько машин, пострадал ребенок

27 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 5 человек.

Одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в 19:20 в Сызрани. 30-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen, двигался по пр-кту 50-летия Октября в направлении ул. Королева. В пути следования, при проезде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог, в районе дома №54 не уступил дорогу автомашине EXEED  под управлением 33-летней женщины-водителя, пользующейся преимущественным правом проезда перекрестка, и совершил столкновение с ней. После чего изменил траекторию движения и совершил наезд на стоящее транспортное средство Kia под управлением 36-летнего водителя. С места происшествия в медучреждение доставлен пассажир автомобиля Volkswagen – мальчик 2017 г.р., ему назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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