В Сызрани столкнулись легковушка и мотоцикл

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Еще одно ДТП 28 июля произошло в 22:30 в г. Сызрани. 22-летний водитель, управляя автомобилем марки «ВАЗ-21124», двигался по ул. Советской. В пути следования, на регулируемом перекрестке напротив дома 69, выполняя разворот, не предоставил преимущество мотоциклу марки «Honda» под управлением 36-летнего водителя и допустил столкновение с ним. С места происшествия в медицинское учреждение доставлены водитель мотоцикла (госпитализирован) и 28-летний пассажир автомобиля (назначено амбулаторное лечение)