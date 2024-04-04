В Сызрани столкнулись две Лады

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3 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадали 2 человека.

Одно из ДТП произошло в Сызрани. В 17:00 час. 35-летний водитель, управляя автомобилем Lada Vesta, двигался по ул. Маяковского, со стороны ул. Энергетиков в сторону ул. Шоссейная. В пути следования нарушил требования п. 9.2 ПДД РФ и допустил столкновение с автомобилем Lada Xray, под управлением 55-летнего водителя, двигавшегося в попутном направлении. Водителю автомобиля Lada Xray рекомендовано амбулаторное лечение.