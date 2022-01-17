В Сызрани столкнулись автобус и трактор

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В утреннем столкновении трактора и автобуса ПАЗ в Сызрани, судя по сообщению управления МЧС по Самарской области, удалось обойтись без пострадавших. Как ранее сообщал портал «маленькая Сызрань», сегодня, 17 января около клуба «Красный Октябрь», напротив дома №39 по улице Смирницкой, столкнулись автобус ПАЗ и трактор, из-за чего был затруднен проезд со стороны военного городка в сторону центра города. ДТП произошло около 8 часов,в утренний час пик. В момент аварии в автобусе было около 10 пассажиров.

Как сообщили в МЧС, а также - подтвердили в Госавтоинспекции Сызрани, в столкновении автобуса и трактора никто не пострадал. На месте работали экстренные службы, в том числе выезжала автоцистерна и 6 пожарных. Но их помощь не потребовалась, аварийно-спасательные работы не проводились, пишет Маленькая Сызрань.