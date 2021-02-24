В Сызрани сотрудниками транспортной полиции выявлен гражданин, находящийся в федеральном розыске

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Сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте выявлен 25-летний житель г. Бирска республики Башкортостан, находящийся в федеральном розыске.

В ходе сопровождения пассажирского поезда сообщением «Москва – Челябинск» при проверке документов транспортные полицейские выявили пассажира, разыскиваемого сотрудниками ОВД по Бирскому району и г. Бирску МВД по Республике Башкортостан как без вести пропавший.

Установлено, что молодой человек в конце января решил внезапно уехать в другую область на заработки. При этом о своем решении в известность решил никого не ставить. Он удалил свой профиль из социальных сетей и сменил номер телефона. О том, что его разыскивают родственники и знакомые, молодой человек недавно узнал из новостных сайтов своего города.

Железнодорожным транспортом разыскиваемый следовал из г. Москва в г. Уфу. Информация о его выявлении передана инициаторам розыска.