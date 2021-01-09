В Сызрани сгорел жилой дом

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В минувшую пятницу, 8 января, в Сызрани, на улице Рыбачной произошёл страшный пожар.

Всё случилось неподалёку от бывшего 136-го завода. Как рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области, пожар возник внутри жилого помещения. В тот момент хозяйка находилась дома, но вовремя успела покинуть загоревшийся дом.

С огнём боролись 28 человек, использовались 5 единиц специальной техники. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Кроме того, за минувшие сутки в Сызрани произошло ещё одно серьёзное возгорание - в посёлке Засызранский, на улице Тупиковой огонь охватил 250 квадратных метров жилых помещений. Пожар ликвидировали более 2 часов. Очевидцы рассказывают, что прямо на их глазах рухнула крыша сообщает togliatti24.ru.