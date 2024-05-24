В Сызрани семья отказывалась пустить в квартиру специалистов для работы с коммуникациями

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Судебные приставы отделения судебных приставов №2 г. Сызрани и Сызранского района убедили пожилую семью впустить специалистов управляющей компании для замены стояков холодного и горячего водоснабжения и подключения оборудования к новой отдельной линии трубопровода.

В ходе капитального ремонта инженерных коммуникаций в одном из многоквартирных домов была проложена новая отдельная линия трубопровода, позволяющая подключенному к нему оборудованию работать без перебоев. Жильцы одной из квартиры наотрез отказывались предоставлять работникам управляющей компании доступ к инженерным коммуникациям для замены стояков и подключения оборудования к новой линии трубопровода. Не сумев убедить хозяев квартиры, управляющая компания обратилась в суд.

Исполнительные листы в отношении троих собственников квартиры поступили в отделение судебных приставов №2 г. Сызрани и Сызранского района. Судебный пристав-исполнитель установил срок для добровольного исполнения решения суда, разъяснил меры, применяемые в случае игнорирования требований сотрудника. Однако жильцы продолжали упорствовать. Судебный пристав-исполнитель предупредил собственников квартиры об административной ответственности, а также вынес в отношении каждого из них постановления о временном ограничении в праве выезда за пределы РФ.

После этого семья предоставила доступ управляющей компании к инженерным коммуникациям. Благодаря действиям судебного пристава специалистами выполнены работы в полном объеме, тем самым предотвращено возможное возникновение аварийных ситуаций.