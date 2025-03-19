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В Сызрани разыскивают водителя, который сбил ребенка
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В Сызрани разыскивают водителя, который сбил ребенка

19 марта 2025 14:00
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В Сызрани разыскивают водителя, который сбил ребенка

О личности и местонахождении разыскиваемого или автомобиля с характерными повреждениями можно сообщить по тел.  8(8464) 33-38-66 или 102 или в ближайший отдел полиции.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту обращения несовершеннолетнего в лечебное учреждение с травмами, полученными во время дорожно-транспортного происшествия.

В ходе проверки полицейскими установлено, что 14.03.2025 в 20:30 час. водитель, управляя легковым автомобилем (светлого цвета), двигался по ул. Фридриха Энгельса. В пути следования, напротив дома Nº 29 совершил наезд на 16-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель, не оказав помощи подростку, скрылся с места происшествия.

18.03.2025 года несовершеннолетний обратился за помощью в медицинское учреждение. Сотрудники полиции осуществляют комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское»: 8(8464) 33-38-66 или 102 (с моб.). Либо обратиться по адресу: г. Сызрань, ул. Кирова, 50, каб. 13.

Госавтоинспекция предупреждает, что за оставление места ДТП статьей 12.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность, санкция которой предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток. В случае неоказания своевременной помощи, повлекшей смерть или тяжкий вред здоровью, может наступить и уголовная ответственность, предусмотренная ст. 264 УК РФ.

Теги: ДТП

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