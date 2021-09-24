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В Сызрани работница отравилась парами аммиака

24 сентября 2021 12:53
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В Сызрани работница отравилась парами аммиака

По версии следствия, в июле 2021 года в Сызрани на территории организации, основным направлением деятельности которого является производство ихтиола, произошел пролив аммиака, используемого в технологическом процессе.

В результате произошедшего, женщина 1973 года рождения, работавшая оператором в цехе по производству указного вещества, скончалась, предположительно, от острого отравления парами аммиака.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие, в том числе назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Самарской области. 

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