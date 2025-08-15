В Сызрани прогремели взрывы, беспилотники атаковали НПЗ

907

Утром 15 августа в Сызрани в Самарской области прогремела серия взрывов. Очевидцы сообщили о работе средств ПВО, а также о дыме и пламени возле местного нефтеперерабатывающего завода, куда могли упасть обломки сбитых дронов. Местный НПЗ является одним из крупнейших в Поволжье и уже неоднократно подвергался атакам беспилотников в 2024–2025 годах, пишет Газета.

Ранним утром 15 августа в Сызрани в Самарской области прогремела серия громких взрывов. По данным Telegram-каналов SHOT и Mash, около пяти часов утра жители услышали до десяти мощных хлопков, похожих на работу систем противовоздушной обороны.

Очевидцы утверждают, что в небе можно было заметить уничтоженные воздушные цели. По рассказам местных жителей, сначала в небе раздались глухие, но мощные хлопки, затем появились вспышки, а вскоре над промышленной зоной поднялся густой дым. В соцсетях публикуют видеоролики, на которых заметны огонь и работа систем ПВО. На данный момент сообщений о жертвах или серьезных разрушениях не поступало.

Росавиация временно ограничила работу международного аэропорта Курумоч в Самаре. Жителей призвали сохранять спокойствие, избегать районов падения обломков и при необходимости обращаться в экстренные службы по номеру 112.

После взрывов в районе Сызранского нефтеперерабатывающего завода очевидцы увидели столб дыма и пламя. По их словам, туда могли упасть обломки сбитых беспилотников. НПЗ — один из крупнейших перерабатывающих комплексов в Поволжье. Предприятие выпускает широкий спектр нефтепродуктов: бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут и битум. Продукция завода поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Сегодня мощности предприятия позволяют перерабатывать до 8,5 млн тонн нефти в год.

Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области уже несколько раз становился целью беспилотных атак.