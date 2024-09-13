В Сызрани покупатель в пункте выдачи бросил в сотрудника телефон и коробку с заказом

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Менеджер пункта выдачи товаров обратился в прокуратуру г. Сызрани с заявлением о привлечении покупателя к административной ответственности за оскорбление.

Установлено, что покупатель, получив в пункте выдачи товаров ошибочно доставленный товар, оскорбил менеджера и бросил в него сотовый телефон и коробку с заказом.

Прокурор, в соответствии с требованиями закона, возбудил в отношении покупателя дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

Мировой судья, рассмотрев постановление прокурора, привлек виновное лицо к ответственности и назначил наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей.