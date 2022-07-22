В Сызрани подростки разрисовали граффити электропоезд

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В дежурную часть Сызранского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение от дежурного транспортной организации о том, что в парке отстоя поездов станции Сызрань-1 раскрашен электропоезд.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Сызранского ЛО МВД России на транспорте в тот же день выявили двух подростков в возрасте 15 лет, жителей г. Сызрани, которые, находясь без присмотра со стороны взрослых и гуляя вдоль железнодорожных путей в пункте отстоя электропоездов станции Сызрань-1, разрисовали граффити два вагона электропоезда сообщением «Сызрань – Самара».

В ходе беседы с несовершеннолетними были установлены еще двое ребят в возрасте 15 и 16 лет, проживающих в г. Самара, которые также участвовали в нанесении рисунков.

Подростки рассказали правоохранителям, что они познакомились друг с другом в социальных сетях и решили встретиться в городе Сызрани. Ранним утром, прогуливаясь вдоль железнодорожных путей, подростки решили разрисовать стоящий электропоезд, чтобы сфотографироваться с ним. Несовершеннолетние пояснили сотрудникам полиции, что не задумывались, что их забава может привести к нежелательным последствиям.

Инспекторами отделения по делам несовершеннолетних с родителями и подростками проведены профилактические беседы о недопустимости подобного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры, а также разъяснены установленные региональным законодательством требования о необходимости соблюдения комендантского часа для несовершеннолетних.

В отношении их законных представителей (родителей) составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».