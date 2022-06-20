В Сызрани оцепили место с предметом, похожим на гранату

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В Сызрани, на улице Крестьянская, 20 июня оцепили место, где обнаружили предмет, похожий на гранату. Как рассказали местные жители, к дому № 65 прибыла полиция. Факт обнаружения подозрительного предмета в центральном районе города подтвердили КТВ-ЛУЧ в Единой дежурно-диспетчерской службе.

– В настоящее время, для обеспечения безопасности населения, предмет, похожий на гранату, накрыт взрывозащитной системой «Фонтан», – сообщили в ЕДДС. Из Тольятти вызвана специальная группа СОБРа для исследования предмета и в случае необходимости обезвреживания взрывного устройства. Система «Фонтан» – это бронированное устройство, которое в случае взрыва локализует под собой осколки и термическую волну.



