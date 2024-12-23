В Сызрани нелегально производили шампуни

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В июле текущего года сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из города Сызрани выявлен и пресечен факт незаконного производства средств личной гигиены. В результате оперативно-разыскных мероприятий задержан предполагаемый организатор производства – местный житель 1996 года рождения.

«Предварительно установлено, что в складских помещениях на одной из улиц Сызрани злоумышленники организовали производство шампуней под видом оригинальной продукции известных компаний.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали предполагаемого организатора нелегального бизнеса. В ходе обысков в складских помещениях изъято специальное упаковочное оборудование, более 30 тысяч наполненных пластиковых емкостей с этикетками известных брендов.

Следователем следственного управления МУ МВД России «Сызранское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 180 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящий момент полицейскими устанавливаются обстоятельства приобретения сырья, оборудования и тары.