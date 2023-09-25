В Сызрани нашли водителя, который сбил мальчика и уехал

Я нашел ошибку
Главные новости:
Цель соглашения - укрепление взаимодействия между традиционными религиями, а также подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере религиозного образования.
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров приняли участие в подписании соглашения о сотрудничестве между исламской и православной академиями
Самарский филиал «Т Плюс» завершил работы по замене всех 18 плановых участков теплосети в областной столице.
«Т Плюс»: обеспечена готовность тепловых сетей Самары к отопительному сезону
Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров пожелал Дмитрию Азарову новых достижений на посту Губернатора Самарской области.
Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области
Танцы и общение - это то, что может сделать вечер незабываемым, изменить жизнь, благотворно сказывается на здоровье и душевном комфорте.
В Самаре прошёл третий танцевальный вечер «Главное, ребята, сердцем не стареть»
Гостей праздника ожидала большая развлекательно-познавательная программа.
Во дворе дома в Новокуйбышевске прошел праздник двора, организованный специалистами «ЭнергосбыТ Плюс»
АО «Завод «Инвертор» станет внутренним поставщиком для всех компаний, входящих в состав «Акрон Холдинга».
Оренбургский завод «Инвертор» перешел под оперативное управление  Электрощит Самара
В перерыве матча он получил подарочный набор из рук полузащитника нашей команды Фернандо Костанцы.
Очередным победителем квиза стал воспитанник школы футбола «Смена – Крылья Советов»
В Самаре ночью +10, +12°С, днем +21, +23°С.
26 сентября в Самарской области без осадков, до +24°С
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.04
-0.04
EUR 102.25
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Эльдара Рязанова: открытие выставки «История дома на ул. Саратовской»
Сегодня в Самарском зоопарке отметят День кролика
В СОУНБ презентуют фотоальбом «Самара уходящая» Генриха Вайнгартена посвященный старой Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызрани нашли водителя, который сбил мальчика и уехал

25 сентября 2023 09:39
200
В Сызрани нашли водителя, который сбил мальчика и уехал

Во время опроса задержанный пояснил, что отвлекся от дороги, не был уверен, что задел мальчика, поэтому и уехал с места аварии.

Ранее из лечебного учреждения поступило сообщение об обращении несовершеннолетнего местного жителя с травмами, полученными в результате дорожно-транспортного происшествия.

Полицейские в присутствии законного представителя опросили потерпевшего 2015 года рождения. Подросток пояснил, что в утреннее время шел в школу по ул. Урицкого в г. Сызрань. Возле дома № 90 переходил проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, когда его сбил автомобиль черного цвета. Водитель, не снижая скорости, уехал с места ДТП. Школьник вернулся домой и вместе с родителями обратился за помощью в медицинское учреждение, где ему после обследования врачами было рекомендовано амбулаторное лечение.

Сотрудники Госавтоинспекции провели осмотр места происшествия, установили и опросили очевидцев, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных по возможному пути следования злоумышленника. Информацию о розыске водителя и свидетелей сотрудники полиции разместили в СМИ и сети Интрнет, довели до личного состава МУ МВД России «Сызранское». Полицейские провели комплекс разыскных мероприятий, в том числе обследовали дворы и парковки с целью обнаружения автомобиля с характерными повреждениями.

Уже на следующий день после происшествия сотрудники Госавтоинспекции обнаружили автомобиль LADA Granta, схожий по описанию с разыскиваемым, задержали водителя 1974 года рождения и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Во время опроса задержанный пояснил, что отвлекся от дороги, не был уверен, что задел мальчика, поэтому и уехал с места аварии.

В отношении местного жителя должностными лицами Госавтоинспекции собраны и направлены в суд административные материалы, предусмотренные ч.2 ст.12.27 КоАП РФ, ст. 12.18 КоАп РФ. Судом злоумышленнику назначено наказание в виде 12 суток  административного ареста и штрафа в размере 1,5 рублей соответственно.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров пожелал Дмитрию Азарову новых достижений на посту Губернатора Самарской области.
25 сентября 2023  16:45
Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области
92
25 сентября Дмитрий Азаров официально вступает в должность губернатора Самарской области
25 сентября 2023  13:41
25 сентября Дмитрий Азаров официально вступает в должность губернатора Самарской области
167
Самарцев приглашает выставка-форум «Комфортная городская среда»
25 сентября 2023  13:03
Самарцев приглашает выставка-форум «Комфортная городская среда»
174
Более 60% социальных объектов Самары уже получают тепло
25 сентября 2023  11:43
Более 60% социальных объектов Самары уже получают тепло
271
В октябре Самара примет Транссибирский Арт-Фестиваль
25 сентября 2023  11:03
В октябре Самара примет Транссибирский Арт-Фестиваль
219
Весь список