В Сызрани нашли водителя, который сбил мальчика и уехал

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Во время опроса задержанный пояснил, что отвлекся от дороги, не был уверен, что задел мальчика, поэтому и уехал с места аварии.

Ранее из лечебного учреждения поступило сообщение об обращении несовершеннолетнего местного жителя с травмами, полученными в результате дорожно-транспортного происшествия.

Полицейские в присутствии законного представителя опросили потерпевшего 2015 года рождения. Подросток пояснил, что в утреннее время шел в школу по ул. Урицкого в г. Сызрань. Возле дома № 90 переходил проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, когда его сбил автомобиль черного цвета. Водитель, не снижая скорости, уехал с места ДТП. Школьник вернулся домой и вместе с родителями обратился за помощью в медицинское учреждение, где ему после обследования врачами было рекомендовано амбулаторное лечение.

Сотрудники Госавтоинспекции провели осмотр места происшествия, установили и опросили очевидцев, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных по возможному пути следования злоумышленника. Информацию о розыске водителя и свидетелей сотрудники полиции разместили в СМИ и сети Интрнет, довели до личного состава МУ МВД России «Сызранское». Полицейские провели комплекс разыскных мероприятий, в том числе обследовали дворы и парковки с целью обнаружения автомобиля с характерными повреждениями.

Уже на следующий день после происшествия сотрудники Госавтоинспекции обнаружили автомобиль LADA Granta, схожий по описанию с разыскиваемым, задержали водителя 1974 года рождения и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Во время опроса задержанный пояснил, что отвлекся от дороги, не был уверен, что задел мальчика, поэтому и уехал с места аварии.

В отношении местного жителя должностными лицами Госавтоинспекции собраны и направлены в суд административные материалы, предусмотренные ч.2 ст.12.27 КоАП РФ, ст. 12.18 КоАп РФ. Судом злоумышленнику назначено наказание в виде 12 суток административного ареста и штрафа в размере 1,5 рублей соответственно.