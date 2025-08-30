Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области на пожаре погибли двое взрослых и 5-летний мальчик
В Самарской области на пожаре погибли двое взрослых и 5-летний мальчик
спрос на водителей-дальнобойщиков в России вырос на 12%
Спрос на водителей-дальнобойщиков в России вырос на 12%
3 млн рублей отдала самарчанка мошенникам в надежде сберечь свои накопления
3 млн рублей отдала самарчанка мошенникам в надежде сберечь свои накопления
В Кинельском районе в ДЖТП пострадали мотоциклист и его пассажирка
В Кинельском районе в ДЖТП пострадали мотоциклист и его пассажирка
В Сызрани мужчина, который находился в федеральном розыске, скрывался от полицейских Пензенской области
В Сызрани мужчина, который находился в федеральном розыске, скрывался от полицейских Пензенской области
В Самаре устроили судьбу спасенного на мусорном полигоне котенка
В Самаре устроили судьбу спасенного на мусорном полигоне котенка
Тольяттинка ударила своего кавалера ножом
Тольяттинка ударила своего кавалера ножом
В Самарской области пресекли попытку атаки на промышленное предприятие
В Самарской области пресекли попытку атаки на промышленное предприятие
В день российского казачества в Сызрани пройдет большой праздник
В Самаре состоялась традиционная педагогическая конференция
Худрук и главный дирижёр Самарского концертного духового оркестра Сергей Рыбин принял участие в Азиатско-Тихоокеанской конференции духовых оркестров
В Сызрани мужчина, который находился в федеральном розыске, скрывался от полицейских Пензенской области

30 августа 2025 10:16

30 августа 2025 10:16
155
В Сызрани мужчина, который находился в федеральном розыске, скрывался от полицейских Пензенской области

Он подозревается в совершении кражи из магазина в городе Кузнецк.

На маршруте патрулирования недалеко от здания МУ МВД России «Сызранское» на ул. Кирова полицейские обратили внимание на мужчину, который увидев их, заметно занервничал и резко свернул на соседнюю улицу. Патрульные успели заметить, что молодой человек внешне схож с одним из злоумышленников, находящихся в федеральном розыске, приметы которого доводили на едином разводе сызранских полицейских, заступающих на охрану общественного порядка. После непродолжительной погони сотрудники ППСП задержали мужчину и доставили в отдел полиции для установления личности.

Полицейские проверили задержанного по базам МВД России и выяснили, что ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за имущественные преступления 20-летний безработный подозревается в совершении кражи из магазина в Пензенской области. По факту хищения в отношении жителя Сызранского района подразделением дознания ОМВД по городу Кузнецку возбуждено уголовное дело. Злоумышленник, который скрылся от органов дознания, пытался избежать привлечения к уголовной ответственности, поменял номер телефона и не появлялся по месту прописки, объявлен в федеральный розыск.

Сызранские полицейские связались с инициаторами розыска и передали им задержанного.

