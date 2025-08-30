В Сызрани мужчина, который находился в федеральном розыске, скрывался от полицейских Пензенской области

155

Он подозревается в совершении кражи из магазина в городе Кузнецк.

На маршруте патрулирования недалеко от здания МУ МВД России «Сызранское» на ул. Кирова полицейские обратили внимание на мужчину, который увидев их, заметно занервничал и резко свернул на соседнюю улицу. Патрульные успели заметить, что молодой человек внешне схож с одним из злоумышленников, находящихся в федеральном розыске, приметы которого доводили на едином разводе сызранских полицейских, заступающих на охрану общественного порядка. После непродолжительной погони сотрудники ППСП задержали мужчину и доставили в отдел полиции для установления личности.

Полицейские проверили задержанного по базам МВД России и выяснили, что ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за имущественные преступления 20-летний безработный подозревается в совершении кражи из магазина в Пензенской области. По факту хищения в отношении жителя Сызранского района подразделением дознания ОМВД по городу Кузнецку возбуждено уголовное дело. Злоумышленник, который скрылся от органов дознания, пытался избежать привлечения к уголовной ответственности, поменял номер телефона и не появлялся по месту прописки, объявлен в федеральный розыск.

Сызранские полицейские связались с инициаторами розыска и передали им задержанного.