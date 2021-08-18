В Сызрани мотоциклист без прав попал в ДТП

17 августа на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых 7 человек получили ранения различной степени тяжести. Один из участников дорожно-транспортных происшествий отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Одно из ДТП произошло в Сызрани.
Водитель 1990 года рождения, не имея права управления транспортными средствами, двигался на незарегистрированном мотоцикле по улице Краевой. Мужчина не справился с управлением и съехал на обочину и опрокинулся.
В результате ДТП пострадавшего водителя мотоцикла госпитализировали, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.
В отношении мужчины составлен административный материал.
Фото: ГУ МВД СО