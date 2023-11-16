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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызрани ищут водителя, сбившего женщину

16 ноября 2023 09:15
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В Сызрани ищут водителя, сбившего женщину

Всем, кому что-либо известно об обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по тел. 8(8464) 33-38-66,102.

Сотрудниками полиции, в рамках проверки по сообщению из медицинского учреждения об обращении женщины 1968 года рождения с травмами, полученными в дорожно-транспортном происшествии, установлено, что 07.11.2023 года в 23-30 час., при съезде с ул. Гоголя во двор дома № 17 по ул. Гоголя г.Сызрань водитель, управляя легковым автомобилем, нарушил требования п. 13.1 ПДД РФ и совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, после чего, не остановившись, скрылся с места происшествия.

Женщина самостоятельно обратился в лечебное учреждение, где, после обследования, медиками ей рекомендовано амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции продолжают осуществлять комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское»: 8(8464) 33-38-66 или 102 (с моб.). Либо обратиться по адресу: г. Сызрань, ул. Кирова, 50, каб. 13.

Госавтоинспекция предупреждает, что за оставление места ДТП ст. 12.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность, санкция которой предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток. В случае неоказания своевременной помощи, повлекшей смерть или тяжкий вред здоровью, может наступить и уголовная ответственность, предусмотренная ст. 264 УК РФ.

Теги: ДТП

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