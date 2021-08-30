В Сызрани ищут водителя, сбившего пенсионера

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В воскресенье, 29 августа, в 4:31 в Сызрани неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, двигаясь по ул. Декабристов сбил в районе дома № 54 74-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, в результате ДТП пешеход скончался.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту случившегося проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.