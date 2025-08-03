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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызрани и Шигонах в один день в ДТП пострадали 8-ми и 9-ти летние дети

3 августа 2025 13:30
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В Сызрани и Шигонах в один день в ДТП пострадали 8-ми и 9-ти летние дети

В Сызрани полицейские проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. 2 августа в 18:10 76-летний водитель, управляя автомобилем Opel Astra, двигался по ул. Чапаева со стороны ул. Кооперативная в направлении ул. Кирова. В пути следования, при осуществлении поворота направо на нерегулируемом перекрестке совершил наезд на 8-летнего мальчика, который спешившись с велосипеда передвигался по нерегулируемому пешеходному переходу. Велосипедист госпитализирован с места ДТП.

В Шигонском районе в 16:30 54-летний мужчина, управляя автомобилем Kio Rio, зарегистрированном в Пермском крае, двигался по ул. Советская села Шигоны, со стороны переулка Большой в направлении а/д «Сызрань – Шигоны - Волжский Утес». В пути следования водитель допустил наезд на 9-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте. С места ДТП с травмами различной степени тяжести госпитализирован пешеход.

Теги: ДТП

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