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В Сызрани девушки попали под машину, выходя из-за автобуса

15 мая 2021 13:24
74
В Сызрани девушки попали под машину, выходя из-за автобуса

14 мая на территории Самарской области зарегистрировано 13 ДТП с пострадавшими. 
Одно из ДТП произошло в Сызрани. В 14:25 водитель 1999 года рождения, управляя а/м ГАЗ 3302, в районе дома № 57 по пр-ту Гагарина совершил наезд на девушек 1998 и 1999 годов рождения, которые переходили проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства вне пешеходного перехода, и вышли из-за передней части останавливающегося на правой полосе движения автобуса.

В действиях водителя ГАЗ 3302, который в момент аварии был в трезвом состоянии, усматривается нарушение требований п. 10.1 ПДД РФ. Пешеходы, предположительно нарушившие п.4.3 ПДД РФ, после аварии доставлены в лечебное учреждение, им назначено амбулаторное лечение. По результатам проверки сотрудники полиции примут процессуальное решение, сообщает облМВД.

Теги: ДТП пешеходы

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