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В Сызрани девушка-автомобилистка сбила 17-летнего пешехода

29 ноября 2024 16:07
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В Сызрани девушка-автомобилистка сбила 17-летнего пешехода

28 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых пострадали 7 человек. 

Одно из ДТП произошло в 08:07 в селе Кашпир города Сызрань. 24-летняя девушка, управляя транспортным средством Ваз 21101, двигалась по ул. Чапаева в направлении ул. Интернациональная. В пути следования, возле дома № 19 по ул. Фрунзе, не уступила дорогу 17-летнему пешеходу, переходящему проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, и совершила на него наезд. Пешехода с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи госпитализировали.

Теги: ДТП

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