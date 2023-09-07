В Сызрани автомобилистка сбила пешехода

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6 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 7 человек.

Одно из ДТП произошло в 17-25 час. на ул. Саратовская в г. Сызрань. Водитель-женщина 1991 года рождения, управляя автомашиной LADA Granta, в районе дома № 31 по ул. Саратовская при повороте налево совершила наезд на пешехода, 1977 года рождения, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. С места ДТП пешеход 1977 года рождения доставлен в лечебное учреждение, назначено амбулаторное лечение.