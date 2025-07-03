В Сызрани 16-летний мотоциклист пострадал в ДТП с иномаркой

Я нашел ошибку
Главные новости:
Поволжская регата считается ключевыми отборочными соревнованиями сезона на VI Летнюю спартакиаду. 
23 спортсмена из Самары приняли участие в Поволжской регате 
В программе произведения И.С. Баха, Г.Ф.Генделя, Г.И.Ф. Бибера, К. Меруло, И. Пахельбеля.
Самарская кирха приглашает на концерт «Вариации на тему барокко»
Победители и участники конкурса приглашены на Форум «Многодетная Россия» 2025, который пройдет 9-10 июля в Москве.
Три региональных проекта победили во всероссийском конкурсе социальных практик «Будущее — это мы!»
В подготовке и проведении праздника принимают активное участие жители поселения, волонтеры всех возрастов.
5 июля в селе Салейкино Шенталинского района состоится праздник чувашской культуры
Неправильное использование легковоспламеняющейся жидкости для розжига может привести к внезапному воспламенению и ожогам.
‍Самарский врач-хирург: "В летний период возрастает количество серьёзных ожоговых травм"
Мишустин поручил ввести налоговые льготы для IT-компаний с госучастием
Мишустин поручил ввести налоговые льготы для IT-компаний с госучастием
В Самарской области оперативно разыскали похищенный автомобиль и задержали угонщика
В Самарской области оперативно разыскали похищенный автомобиль и задержали угонщика
В Солнечную систему вторгся межзвездный объект
В Солнечную систему вторгся межзвездный объект
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.65
0.23
EUR 92.68
-0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея Рязанова и «Заварки» ко Дню любви, семьи и верности пройдут в Самаре
3 июля в самарском зоопарке День суриката
Сегодня, 2 июля в самарском зоопарке отметят День дикобраза
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызрани 16-летний мотоциклист пострадал в ДТП с иномаркой

3 июля 2025 13:44
111
В Сызрани 16-летний мотоциклист пострадал в ДТП с иномаркой

В Сызрани 2 июля в 19:45 39-летний водитель, управляя кроссовером Chery Tiggo 7 Pro, двигался по левой полосе улицы Советской в сторону улицы Победы со стороны улицы Бабушкиной. В пути следования возле дома № 76 при перестроении на правую полосу не убедился в безопасности своего манёвра и допустил столкновение с мотоциклом KAYO K1 250 без регистрационного знака под управлением 16-летнего подростка. Мотоциклист, не имеющий права управления данным транспортным средством, госпитализирован с места ДТП.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
18-летний водитель в Чапаевске перевернул машину в кювет: трое пострадали
03 июля 2025, 13:12
18-летний водитель в Чапаевске перевернул машину в кювет: трое пострадали
Госпитализированы 16-летняя девушка, 20-летний и 17-летний молодые люди. Происшествия
110
В Тольятти большегруз врезался в две машины, а одна из них в пешехода
03 июля 2025, 13:08
В Тольятти большегруз врезался в две машины, а одна из них в пешехода
Пешеходу и 14-летнему пассажиру а/м Volvo 850 рекомендовано амбулаторное лечение. Происшествия
113
В Красноглинском районе пешеход не там перешел дорогу и попал под машину
02 июля 2025, 13:19
В Красноглинском районе пешеход не там перешел дорогу и попал под машину
Пешехода с места ДТП госпитализировали. Происшествия
331
В центре внимания
Утром 3 июля над Самарской областью сбили беспилотник
3 июля 2025  11:52
Утром 3 июля над Самарской областью сбили беспилотник
192
Самарцев приглашают на фестиваль гостеприимства «Купец 2.0»
3 июля 2025  11:34
Самарцев приглашают на фестиваль гостеприимства «Купец 2.0»
143
В Самаре на заседании антинаркотической комиссии обсудили усиление профилактической работы с молодежью
2 июля 2025  13:38
В Самаре на заседании антинаркотической комиссии обсудили усиление профилактической работы с молодежью
553
На выезде из Самары скопилась огромная пробка
2 июля 2025  11:59
На выезде из Самары скопилась огромная пробка
503
Глава Самары Иван Носков: «Коммуникации в этом году меняют не фрагментарно, а целыми кварталами»
2 июля 2025  10:00
Глава Самары Иван Носков: «Коммуникации в этом году меняют не фрагментарно, а целыми кварталами»
349
Весь список