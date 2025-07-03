В Сызрани 16-летний мотоциклист пострадал в ДТП с иномаркой

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В Сызрани 2 июля в 19:45 39-летний водитель, управляя кроссовером Chery Tiggo 7 Pro, двигался по левой полосе улицы Советской в сторону улицы Победы со стороны улицы Бабушкиной. В пути следования возле дома № 76 при перестроении на правую полосу не убедился в безопасности своего манёвра и допустил столкновение с мотоциклом KAYO K1 250 без регистрационного знака под управлением 16-летнего подростка. Мотоциклист, не имеющий права управления данным транспортным средством, госпитализирован с места ДТП.