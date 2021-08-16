В Стерлитамаке женщина выбросила из окна третьего этажа роддома чужого младенца

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В Стерлитамаке женщина после родов выбросила из окна третьего этажа ребенка соседки по палате, сообщило СУ СК по региону, передает РИА Новости.

"От полученных телесных повреждений младенец скончался", — уточнили в ведомстве.

Против 29-летней подозреваемой возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего.

Как пишет портал Инцидент Башкортостан, на месте работает полиция и следователи, пациентка ничего не объясняет. Её ребёнка изолировали. Известно, что некоторое время назад женщина наблюдалась в психоневрологическом диспансере. Её выписали с пометкой, что никакой опасности для окружающих она не несёт.

Фото : СК РФ