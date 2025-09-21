В Ставропольском районе задержали мужчину, обокравшего дом родственницы

186

Как пояснила полицейским женщина, она приехала из командировки в дом, где периодически проживает, и обнаружила отсутствие двери и выломанное окно. Она сразу заметила отсутствие чугунной ванны, бытовой техники, строительных материалов и другого имущества на общую сумму около 150 тысяч рублей.

Полицейские предположили, что к хищению причастен ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу 35-летний племянник потерпевшей, вахтовым методом работающий в Москве.

Полицейские установили местонахождение, задержали и доставили мужчину в отдел полиции для разбирательства.

Задержанный признал вину и рассказал, что в очередном отпуске, когда закончились заработанные деньги, он решил обокрасть родственницу. Взломал окно монтировкой, влез в дом, собрал, что смог найти, после чего не сумел открыть дверь и сломал ее. Похищенное имущество распродал случайным покупателям, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается. Полицейские проводят мероприятия по розыску похищенного имущества, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО