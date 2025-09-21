Я нашел ошибку
Главные новости:
Дети должны проводить выходные без уроков в кругу семьи.
В России предложили отменить шестидневку в школах
В настоящее время женщину-водителя и ребёнка осматривают врачи.
В Красноярском районе на а/д М5-"Урал" автомобиль Chery Tiggo врезался в световую опору 
Похищенное имущество он распродал случайным покупателям, а вырученные деньги потратил на личные нужды.
В Ставропольском районе задержали мужчину, обокравшего дом родственницы
Гол забил Владимир Игнатенко.
"Крылья Советов" - "Спартак" - 1:2
Этот праздник спорта наглядно показывает, как важно поддерживать здоровый образ жизни всей семьей и как спорт объединяет поколения.
В Самаре прошел суперфинал соревнований «Высший класс»
В пресс-службе «Спартака» заявили, что футболисты не смогли отправиться на автобусе из-за риска опоздать на матч.
Футболисты «Крыльев Советов» поехали на выездной матч против московского «Спартака» на такси
Александру Хинштейну удалось выстроить открытый и честный диалог с курянами и оперативно решать их проблемы.
Церемония вступления Хинштейна в должность губернатора Курской области состоялась в Курске
Подозреваемый, разбив окно кирпичом для привлечения внимания, проник в дом через дверь и начал избивать присутствующих, после чего поджог жилище.
В Сызрани задержан мужчина, подозреваемый в убийстве двух лиц путем поджога
В Ставропольском районе задержали мужчину, обокравшего дом родственницы

21 сентября 2025 18:11
186
Похищенное имущество он распродал случайным покупателям, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Как пояснила полицейским женщина, она приехала из командировки в дом, где периодически проживает, и обнаружила отсутствие двери и выломанное окно. Она сразу заметила отсутствие чугунной ванны, бытовой техники, строительных материалов и другого имущества на общую сумму около 150 тысяч рублей.

Полицейские предположили, что к хищению причастен ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу 35-летний племянник потерпевшей, вахтовым методом работающий в Москве.

Полицейские установили местонахождение, задержали и доставили мужчину в отдел полиции для разбирательства.

Задержанный признал вину и рассказал, что в очередном отпуске, когда закончились заработанные деньги, он решил обокрасть родственницу. Взломал окно монтировкой, влез в дом, собрал, что смог найти, после чего не сумел открыть дверь и сломал ее. Похищенное имущество распродал случайным покупателям, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается. Полицейские проводят мероприятия по розыску похищенного имущества, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

