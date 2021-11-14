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В Ставропольском районе водитель сбил женщину на пешеходном переходе

14 ноября 2021 11:54
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В Ставропольском районе водитель сбил женщину на пешеходном переходе

За прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 14 ДТП с пострадавшими. Один пешеход погиб.

Одно из ДТП произошло на территории Ставропольского района. 41-летний водитель, управляя автомобилем «LADA Kalina» на 6,47 км  автодороги «Тольятти - Ягодное», не выбрал безопасную скорость движения, не обеспечил постоянный контроль за дорожным движением и совершил наезд на женщину - пешехода 1983 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Теги: ДТП

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