В Ставропольском районе водитель сбил женщину на пешеходном переходе

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За прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 14 ДТП с пострадавшими. Один пешеход погиб.

Одно из ДТП произошло на территории Ставропольского района. 41-летний водитель, управляя автомобилем «LADA Kalina» на 6,47 км автодороги «Тольятти - Ягодное», не выбрал безопасную скорость движения, не обеспечил постоянный контроль за дорожным движением и совершил наезд на женщину - пешехода 1983 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи.