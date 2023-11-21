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В Ставропольском районе в снегопад перевернулся автобус

21 ноября 2023 11:46
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В Ставропольском районе в снегопад перевернулся автобус

20 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадало 8 человек. У участников дорожно-транспортных происшествий состояние опьянения не установлено. Также сотрудниками ГИБДД выявлено 503 нарушения ПДД РФ, в том числе за управление транспортными средствами без водительского удостоверения – 9 и за нарушение требований к перевозке детей – 19. Задержано 9 водителей за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Одно из ДТП произошло в Ставропольском районе. По 33,2 км автодороги «Тольятти - Димитровград» со стороны села Кирилловка в направлении села Мусорка, управляя микроавтобусом Fiat Ducato, в 17:10 час. двигался 54-летний водитель. В пути следования в условиях снегопада местный житель не выбрал безопасную скорость, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием. Один из трех пассажиров – мужчина 1970 года рождения - госпитализирован с места ДТП.

По данным сотрудников полиции в момент аварии автобус использовался водителем в личных целях. Должностными лицами Госавтоинспекции в отношении жителя Самарской области собраны материалы за административные правонарушения.

Теги: ДТП

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