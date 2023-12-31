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В Ставропольском районе в ДТП попали двое детей

31 декабря 2023 11:39
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В Ставропольском районе в ДТП попали двое детей

В Ставропольском районе 30 декабря в 16:30 водитель 1957 года рождения, управляя автомобилем Peugeot 307, двигался по автодороге Димитровград-Узюково-Тольятти, со стороны с. Узюково в направлении  с. Ташла. В пути следования, в районе 21 км. 700м., данной автодороги, в условиях снегопада, не учел дорожные и метеорологические условия, допустил занос своего ТС, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Nissan Note, под управлением водителя 1980 года рождения, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель автомобиля Peugeot 307, ему назначено амбулаторное лечение. Пассажиры Nissan Note – женщина 1984 года рождения, назначено амбулаторное лечение, женщина 1961 года, госпитализирована, девочка 2016г.р. госпитализирована, мальчик 2012 года рождения, госпитализирован.

Теги: ДТП

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