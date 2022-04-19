В Ставропольском районе в ДТП погиб водитель

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18 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых 4 человека получили ранения различной степени тяжести, 1 человек погиб.

Одно из ДТП произошло в 17:50 в Ставропольском районе Самарской области. Водитель 1966 года рождения (с апреля 2021 года к административной ответственности не привлекался), управляя автомобилем «LADA Granta» в районе дома № 5 по ул. Северная 5, с. Русская Борковка при развороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю «ВИС 2346», под управлением водителя 1959 года рождения, который двигался в попутном направлении, и допустил столкновение с ним. Мужчина-водитель 1966 года рождения скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи, водитель автомобиля «ВИС 2346» госпитализирован.