В Ставропольском районе рано утром огнеборцы работали на пожаре ранга 1-БИС

129

К сожалению, есть погибшие.

30 сентября в 04:19 в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о пожаре по адресу: село Подстепки, переулок Лазурный. К месту вызова оперативно были направлены расчеты пожарно-спасательных частей №№ 48, 150 Отряда № 30, а также частная пожарная охрана села Подстепки.

По прибытии было установлено что горит квартира в жилом доме на площади 30 квадратных метров, предположительно, внутри находятся люди. Пожару был присвоен ранг «1-БИС», созданы 5 звеньев газодымозащитной службы, на тушение поданы 2 ствола «Б». Локализация пожара - объявлена в 05:03, ликвидация – в 05:08. К сожалению, 2 человека погибли.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"