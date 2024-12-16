В Ставропольском районе на трассе М-5 столкнулись фура и грузовая ГАЗель

16 декабря в Ставропольском районе на трассе М-5 около населенного пункта Большая Рязань столкнулись фура и грузовая ГАЗель.
Помощь спасателей требовалась пассажиру автомобиля ГАЗель. Он получил травмы и был заблокирован в салоне аварийного автомобиля.
Для оказания помощи пострадавшему в 13.20 на место происшествия отправилась дежурная смена Поисково-спасательного отряда города Тольятти.
Спасатели, используя гидравлический инструмент, освободили пострадавшего и передали врачам скорой медицинской помощи.
В 14.35 спасательные работы были окончены. На месте происшествия работали трое спасателей, сообщает пресс-служба ПСС СО.
Фото: пресс-служба ПСС СО