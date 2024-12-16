В Ставропольском районе на трассе М-5 столкнулись фура и грузовая ГАЗель

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16 декабря в Ставропольском районе на трассе М-5 около населенного пункта Большая Рязань столкнулись фура и грузовая ГАЗель.

Помощь спасателей требовалась пассажиру автомобиля ГАЗель. Он получил травмы и был заблокирован в салоне аварийного автомобиля.

Для оказания помощи пострадавшему в 13.20 на место происшествия отправилась дежурная смена Поисково-спасательного отряда города Тольятти.

Спасатели, используя гидравлический инструмент, освободили пострадавшего и передали врачам скорой медицинской помощи.

В 14.35 спасательные работы были окончены. На месте происшествия работали трое спасателей, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО