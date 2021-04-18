В Ставропольском районе Лада Приора перевернулась в кювет

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17 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП с пострадавшими. При этом один человек погиб, 7 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло 17 апреля около 19:30 в Ставропольском районе. По предварительным данным инспекторов ГИБДД, водитель 1959 года рождения, управляя автомобилем «Лада Приора», двигался по ул. Советской, в селе Сосновый Солонец. В пути следования в районе д. 37, по ул. Советской, не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за дорожным движением, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в правый кювет по ходу своего движения с последующим опрокидыванием. В результате происшествия водитель автомобиля получил телесные повреждения, бригадой скорой помощи доставлен в медицинское учреждение, где госпитализирован, сообщает облМВД.