В Ставропольском районе из Волги спасли косулю

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5 апреля спасателям Поисково-спасательного отряда города Тольятти поступил вызов.

Очевидцы сообщали о провалившемся в промоину рыбаке на реке Волга, напротив Муравьиных островов в Ставропольском районе. Удаление от берега составляло 1 километр. В 13.00 к месту происшествия вышел спасательный аэроглиссер «Север». Прибыв к месту, спасатели обнаружили в промоине вместо рыбака косулю. Она выбиралась на лед, но он ломался под ее весом. Силы покидали животное. Используя спасательные средства, косулю подняли на борт и отвезли на спасательную станцию. На станции ее передали сотрудникам лесничества. Вся спасательная операция заняла 19 минут. После осмотра ветеринаром косулю выпустили в лес.