В Ставропольском районе гость самовольно поехал за спиртным на чужой машине и разбил ее

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В Отдел МВД России по Ставропольскому району за помощью обратилась жительница одного из сел, которая сообщила, что случайный знакомый без разрешения воспользовался ее автомобилем Lada Granta и совершил на нем ДТП, в котором транспортное средство получило механические повреждения.

Сотрудники полиции осмотрели автомобиль, установили и опросили очевидцев. Со слов владелицы транспортного средства, полицейские выяснили, что в один из вечеров возле сельского магазина она познакомилась с мужчиной, которого пригласила к себе домой. Они употребляли спиртные напитки, пока ее сын, вернувшись утром с работы, не сообщил, что их семейный автомобиль находится на бордюре возле подъезда в поврежденном состоянии. После словесного скандала знакомый ушел из квартиры. Женщина, которая не управляла автомобилем и никому не разрешала этого делать, по совету сына обратилась в полицию за помощью.

Полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что безработный ранее не судимый местный житель 1973 года рождения, который провел ночь с потерпевшей, рано утром воспользовался ее автомобилем для поездки за спиртным. При возвращении в гостеприимный дом, не справился с управлением, допустил наезд на бордюр, в результате чего повредил автомобиль. О случившемся женщине, работающей начальником цеха на одном из крупных прозводств, не сообщил, так как не посчитал это важным.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.