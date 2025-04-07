В Советском районе Самары в ДТП пострадали мужчина и девочка 10 лет

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6 апреля на территории Самарской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 13 человек.

В Советском районе Самары в 18:59 час. 38-летний мужчина, управляя автомобилем Volvo XC90 двигался по ул. Промышленности со стороны проезда 9-го Мая. В пути следования напротив д. 299 не уступил дорогу и допустил столкновение с транспортным средством ВАЗ 2109, под управлением 47-летнего мужчины. Водитель отечественной машины и его пассажир – 10-летняя девочка с места ДТП госпитализированы.